Tote und Vermisste in Rheinland-Pfalz : Flutkatastrophe: Junge Frau aus Bad-Neuenahr sucht ihren Vater

Unzählige Menschen suchen nach der Flutkatastrophe nach ihren Liebsten. Laura Polenk aus Bad-Neuenahr ist eine davon. Dabei wollte ihr Vater nur das Auto umparken.

Bad-Neuenahr/Osnabrück | Laura Polenks Stimme zittert am Telefon: "Diese Ungewissheit und die enorme Angst - das wünsche ich Niemandem." Sie wohnt in Bad-Neuenahr – mitten im Katastrophengebiet von Rheinland-Pfalz. Das dortige Innenministerium spricht bislang von 30 Toten, die in der Hochwasserkatastrophe umkamen. Das Schicksal von 40 bis 60 Menschen sei weiterhin unklar. Auc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.