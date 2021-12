Ehefrau durch Schüsse verletzt : Familienvater tötet Söhne: Entsetzen nach Bluttat in Glinde

Nur die Ehefrau überlebte das Verbrechen: Nachdem ein Vater seine beiden Söhne getötet und seine Frau durch Schüsse schwer verletzt hat, herrscht bei den Nachbarn in Glinde großes Entsetzen.

Glinde | „Es ist einfach erschütternd.“ Oruk Mazcum gehört zu denjenigen, die am Tag nach den tödlichen Schüssen in einem Einfamilienhaus in Glinde vor Ort Blumen niederlegen. Am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, hatte ein 44-jähriger Familienvater spätabends offenbar zunächst seine beiden 13 und 11 Jahre alten Söhne getötet und seine 38-jährige Frau durch Sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.