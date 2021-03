Gefährlicher Spielplatz : Kurioser Feuerwehreinsatz: Zwölfjähriger aus Packstation befreit

Mit Packstationen ist nicht zu spaßen – das hat ein Zwölfjähriger in Dortmund am eigenen Leib erfahren.

Dortmund | Ein Zwölfjähriger ist in Dortmund in ein Paketfach geklettert und musste von der Feuerwehr befreit werden. Drei Kinder hatten an der Packstation gespielt, wie die Feuerwehr am Sonntagmorgen mitteilte. Dabei stieg der Zwölfjährige am Samstagabend in ein Paketfach, die beiden anderen Gleichaltrigen schlossen das Fach "und gaben einen Versandcode ein", h...

