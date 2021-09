Corona-Regeln in Restaurants : 2G nicht genug: Berliner Wirt führt 1G ein – Shitstorm lässt ihn kalt

Der Gastronom Josef Laggner hatte angekündigt, nur noch geimpfte Gäste in sein Restaurant zu lassen. Das brachte ihm viele Hasskommentare ein. Die schüchtern ihn aber nicht ein – er will die 1G-Regel sogar ausweiten.

Berlin | Der Berliner Senat hat an diesem Dienstag beschlossen, dass Gastronomen künftig selbst entscheiden können, ob in ihren Gaststätten 3G oder 2G gelten soll. In der "Fischerhütte am Schlachtensee" im Südwesten Berlins ist der Betreiber schon viel weiter: Der Restaurantbesitzer Josef Laggner hat dort als einer der ersten in Deutschland das 1G-Modell einge...

