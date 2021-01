Bachelor 2021 : Gegen die Triebhemmung: Was will Nora Lob beim Bachelor wirklich?

22 Frauen flirten beim "Bachelor 2021" mit Niko Griesert. Was sagt RTL über Nora Lob? Und wer ist sie wirklich?

von Daniel Benedict

20. Januar 2021, 20:30 Uhr

Berlin | Fake for fame? Wahre Liebe? Wer sind die 22 Frauen, die beim Bachelor 2021 um Niko Griesert werben? Und was wollen sie wirklich? Wir nehmen uns die Kandidatinnen-Porträts von RTL vor und lesen sie zwischen den Zeilen.

NORA (31), UNTERNEHMERIN AUS LEIPZIG

„Sei du selbst, alle anderen gibt es schon!“

Das schreibt RTL:

In der 1,55 Meter großen Nora steckt Power! Geboren in Georgien, verließ sie mit ihrer Familie im Alter von zwölf Jahren ihr Heimatland. Nach dem Abitur ging die junge Georgierin nach Washington D. C., um eine Tanzausbildung zu machen. Mittlerweile hat sich Nora im Bereich Marketing und Unternehmensberatung selbstständig gemacht und teilt ihre Motivationstipps für beruflichen Erfolg in einem Podcast. Auf Social Media lässt die Sportskanone ihre Community an ihren Fitnesstipps teilhaben.

Sie sucht einen Mann, mit dem sie Abenteuer erleben, aber auch romantische Momente genießen kann. „Er sollte zielstrebig sein, sich aber dennoch genug Zeit für mich nehmen“, stellt Nora klar. Sie mag es, zu erobern und wäre beim Bachelor auch einem frühen Kuss nicht abgeneigt, wenn es die Situation zulässt. Ob sie den heißbegehrten Single-Mann schnell für sich gewinnen kann?

Was heißt das wirklich?

Gerda Lewis ging als Bachelorette mit einem einzigen Kandidaten ins Finale, weil der zweite abgesprungen war. Sebastian Preuss, der Vorgänger von Bachelor Niko, vergab am Ende gar keine Rose mehr. Angesichts der grassierenden Triebhemmung zieht RTL jetzt die Reißleine und entsendet die Motivationstrainerin Nora ans Set. Mit einer Lebendgröße von 1,55 Metern unterbietet sie die letzte Bachelorette noch um einen vollen Zentimeter. Ideale Voraussetzungen, um mausgleich herumzuhuschen und dem Bachelor im entscheidenden Moment Mutmach-Verse ins Ohr zu flüstern.

