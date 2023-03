Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Sagte Walter Ulbricht im Juni ’61. Walter, was? Vergangenheit... Zwei Monate später wurde eine Mauer gebaut. Was erinnert nur in diesen Tagen an diesen Satz? Sowas etwa: „Mit der Stiftung Klimaschutz MV wollen wir ein Dach schaffen, unter dem viele gute Klimaschutz- und Umweltprojekte auf den Weg gebracht werden. Ich freue mich, dass sich viele junge Menschen für den Schutz der Umwelt und mehr Klimaschutz einsetzen.“ Manuela Schwesig (SPD), 60 Jahre später, im Januar 2021. Gelogen hat die Ministerpräsidentin ja nicht, aber die ganze Wahrheit... Auf der Schwindelskala noch weiter oben steht Wirtschafts-Staatssekretär Jochen Schulte. Der sagte als SPD-Abgeordneter bei der Gründung am 7.1.’21: „Die neue Stiftung ist ganz klar eine Einrichtung für Klima- und Umweltschutz und keine verkappte Nord Stream-Stiftung.“ Einen Monat später wurde an Nord Stream (wieder) gebaut. Obwohl, Frau Schwesig sagte auch: „Wir haben nicht vor, dass diese Stiftung diese Pipeline baut oder betreibt...“ Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen!... Die ganze Kolumne jetzt hier zum hören!