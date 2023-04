...Da wir schon bei Meistern der Übertreibung sind: Die Chefin der Landesvertretung in Berlin, Jutta Bieringer (SPD), ist auf Partnersuche. Nein, sie ist glücklich verheiratet. Aber am Dienstag begrüßte sie in illustrer Runde den Botschafter der Mongolei, Mandakhbileg Birvaa. Jetzt, nachdem Putin und der russische Botschafter abhandengekommen sind... Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze (SPD) war auch da. Und Till Backhaus (SPD). Der Forstminister will den Mongolen helfen. Auf Augenhöhe mit dem Botschafter sozusagen. Er ist halt ein Helfer. „Die Mongolei und Mecklenburg-Vorpommern blicken auf fast 100 Jahre intensive Beziehungen zurück“, sagte Backhaus. 100 Jahre? Intensive Beziehungen? MeckPomm gibts erst 30 Jahre! Was nehmen die da in Berlin?... JETZT die ganze Kolumne hören