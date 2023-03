...Während der Landtag in die Vergangenheit schaute, ist Klima- und Forstminister Till Backhaus (SPD) schon in der Zukunft. Der trifft sich am Dienstag in der Vertretung von MeckPomm in Berlin mit Förstern aus der Mongolei. Und mit Botschafter Mandakhbileg Birvaa. Und Bundesministerin Svenja Schulze (SPD). Noch nie gehört? Aber den Botschafter doch, oder? Backhaus’ Thema: „Der Weg aus der Klimakrise führt direkt in unsere Wälder“. Der Weg führt direkt in den Wald? Hinter die Fichte? Da denkt man immer, in der Mongolei gibt es nur Steppe... Deshalb will ja Präsident Uchnaagiin Chürelsüch eine Milliarde Bäume pflanzen. Aber warum besprechen die das mit Till Backhaus? Der hat doch seine Waldziele nie geschafft. Oder will er wissen, wie das mit der Steppe geht?...Die ganze Kolumne jetzt zum Hören.