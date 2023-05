Und sie läuft, und sie läuft, und sie läuft – die Klimastiftung von Erwin Sellering (SPD) und Werner Kuhn (CDU). Da können der Alt-Ministerpräsident und der ehemalige CDU-Europaabgeordnete sonstwas erzählen, sie schieben ein Projekt nach dem anderen an. Erst am Montag traf sich Werner Kuhn und Stiftungsgeschäftsführerin Christin Klinger mit Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) und SPD-Bundestagsabgeordneten Frank Junge bei der Eherenamtsmesse in Bad Doberan. Heute sind sie in Pasewalk und nächste Woche bei Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) in Wismar. Da kann Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zehnmal rufen: „Töpfchen, steh...“ Der Klimatopf kocht und kocht...