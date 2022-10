Jetzt hat die erste Ministerin einen eigenen Podcast. Sozialministerin Stefanie Drese. Da wird sich ihre Chefin aber ganz schön ärgern. Zwar bläst Manuela Schwesig ihr Socialmedia-Team stetig auf. Da fummeln schon sechs Leute an Facebook & Co. Aber so ein Hördings hat die Ministerpräsidentin eben noch nicht. Morgen früh um 10 Uhr geht „Die Drese“ erstmals auf Sendung...