„Oh wie schön ist Panama“, das wusste schon Horst Eckert alias Janosch 1978. In seinem vielverfilmten und im letzten Jahr von der Fritz-Reuter-Bühne auf die Bühne gebrachten Buch leben zwei Freunde glücklich in einem Häuschen am Fluss. Der Kleine Bär ist leidenschaftlicher Angler, und der Kleine Tiger ist Pilzsammler. Da fischt der Kleine Bär eine Holzkiste mit der Aufschrift „Panama“ aus dem Fluss. Er schnuppert Bananen und beschließt, dass Panama das Land seiner Träume sei. Up Platt: „Panama is uns Droomland, wiel Panama rükt öwerall nah Bananen.“ Das muss sich auch der Chef der Staatskanzlei, Patrick Dahelmann (SPD), gedacht haben.