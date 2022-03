 „Vans & Friends“-Podcast : „Ich bin dann mal weg“ – Roadtrip durch Südeuropa

Jede Woche neu berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus über das, was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

#59 „Ich bin dann mal weg“ – Roadtrip durch Südeuropa Dominik war seit über zwei Jahren nicht mehr so richtig on Tour. Dafür gibt es neben der Corona-Pandemie auch viele private Gründe. Aber jetzt ist es endlich wieder soweit: Zusammen mit seiner Freundin und mit seinem Hund Lila, beide zum ersten Mal auf einem Camping Road Trip, geht es ab in den Süde...

