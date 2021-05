„Vans & Friends“-Podcast : Wir haben es getestet: Reisen mit dem Camper zu Corona Zeiten!

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

von Peter Draeger und Dominik Krause

28. Mai 2021, 16:00 Uhr

Hamburg | Fragen über Fragen: Wie läuft das mit dem Testen, wenn ich in Deutschland Urlaub machen will? Wo, wie und wann brauche ich was? Und was ist eigentlich mit dem Chill Out Drink in der Strandbar? Dominik hat für die neue Folge „Vans & Friends“ eine ganze Liste an Fragen vorbereitet. Denn während er in seiner Wohnung in Essen sitzt, ist Peter längst mit seinem Camper unterwegs – in Schleswig-Holstein.

Nerviges und Schönes

Wir versuchen euch einen Überblick zu geben und erzählen euch, was trotz der neu gewonnenen Freiheiten nervt und was einfach wieder schön ist. Was das mit einer Bretterbude, Holy Harbour und SPO zu tun hat, erfahrt ihr in dieser Folge des Caravan- und Co. Podcasts.

Schon gewusst?

Ab sofort gibt es in regelmäßigen Abständen nicht nur was für eure Ohren. Ihr könnt uns jetzt auch sehen – auf dem Youtube-Kanal von Caravan und Co. Schaut mal vorbei und freut euch auf viele weitere spannende Themen!

Denkt dran: Ihr könnt noch immer Tickets für die „Caravan und Co“ erwerben – völlig risikofrei. Und zwar hier: www.caravanundco.de oder auch direkt hier: Ticket-Center

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



