„Vans & Friends“-Podcast : Wie der Flow in den Bus kommt: Nachhaltigkeit und einzigartige Ausbauten

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus, was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

von Peter Draeger und Dominik Krause

20. August 2021, 15:59 Uhr

Hamburg | Martin Hemp als Urgestein zu bezeichnen, trifft es nur in Teilen, denn genauso könnte man in ihm den Daniel Düsentrieb der Busbausbauer sehen. Gefühlt befindet er sich in einem ständigen Erfindungs- und Optimierungsmodus und man möchte nicht wissen, wieviel Überstunden sein Kopf macht um die perfekten Lösungen für den Busausbau zu finden.

Nachhaltiger Ausbau und innovative Ideen

Dabei hat er zusammen mit seiner Frau Petra und seinem Team für viele Menschen bereits ihr Traummobil gebaut. Auf VW und Mercedes Basis bauen sie unter der Marke Flowcamper Fahrzeuge, die sich mit natürlichen und naturbelassenen Materialien, Nachhaltigkeit im Ausbau und innovativen Ideen auszeichnen. Das ganze mit einem Ambiente, hier kommt der Name ins Spiel, welches sich im Flow befindet und ein einzigartiges Raumgefühl schafft.

Wir kennen Martin schon länger. Naturgemäß führt auch dieses Gespräch daher schnell zu den übergreifenden Themen und Herausforderungen der Branche. E-Mobilität sei als ein Beispiel von vielen genannt. Wie immer merkt man daher schnell das Martin gerne auch über den Tellerrand schaut und einen offenen aber durchaus auch kritischen Blick auf die Branche hat und sich selber dabei nicht aus der Verantwortung nimmt.

Warum das nicht nur inspirierend ist, warum wir alle gemeinsam uns den Herausforderungen stellen müssen und was das alles mit dem Bus Festival in Göppingen zu tun hat erfahrt ihr in dieser neuen Folge.

Schon gewusst?

Ab sofort gibt es in regelmäßigen Abständen nicht nur was für eure Ohren. Ihr könnt uns jetzt auch sehen – auf dem Youtube-Kanal von Caravan und Co. Schaut mal vorbei und freut euch auf viele weitere spannende Themen!

