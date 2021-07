„Vans & Friends“-Podcast : Warum es schön ist bei 8 Grad und strömenden Regen zu campen

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus, was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

von Peter Draeger und Dominik Krause

16. Juli 2021, 15:30 Uhr

Hamburg | Warst Du schon mal auf einem Vanlife Treffen. Nicht? Dann erfährst Du in dieser Folge von Dominik und Peter, warum es sehr sinnvoll ist teilzunehmen und Du danach immer wieder kommen wirst.

Diese Vanlife Festivals und Treffen sind geplant

Dominik und Peter geben einen Überblick über die dieses Jahr noch stattfindenden Treffen, über den Vanlife Vibe der über allem schwebt und warum kein Treffen wie das andere ist. Konkurrenzdenken gibt es nicht, denn jedes Treffen ist für sich gesehen einzigartig. Also gut möglich, dass Du am Ende Deinen nächsten Sommer damit verbringst von Treffen zu Treffen zu fahren. Die Community ist einzigartig und dermaßen „gechillt“, dass man sich beim Abschied schon auf das nächste Wiedersehen freut.

Natürlich dürfen auch in dieser Folge die Anekdoten nicht fehlen. Beim Rückblick gibt es die Top 4 Wetterlagen, die aus einem Treffen ein einzigartiges Phänomen machen. Da für Vanlifer und Outdoorer die Welt draußen stattfindet, hält das niemanden davon ab eine gute Zeit zu haben.

Die Komfortpluspunkte eines Malibu

Nebenbei erfahrt Ihr auch noch, wie die Feuertaufe für einen Influencer beim CVSM aussieht, warum Dominik die Komfortpluspunkte eines Malibu erst bei einem Treffen zu schätzen gelernt hat und warum man auch bei einem Tippi irgendwann kapitulieren muss.

Kleiner Tipp am Rande: Im Rahmen der CARAVAN & CO gibt es das Nordic Vanlife Treffen vom 23. - 26. September 2021. Wenn das kein Grund ist nach Rendsburg zu kommen.

Schon gewusst?

Ab sofort gibt es in regelmäßigen Abständen nicht nur was für eure Ohren. Ihr könnt uns jetzt auch sehen – auf dem Youtube-Kanal von Caravan und Co. Schaut mal vorbei und freut euch auf viele weitere spannende Themen!

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



„Vans & Friends“ ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

