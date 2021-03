„Vans & Friends“ – Der Camping-Podcast : Urlaubsreif – Mit der Fähre auf dem Wasser nach Norwegen

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

von Peter Draeger und Dominik Krause

12. März 2021, 18:56 Uhr

Hamburg | Wir alle wollen wieder reisen, am liebsten jetzt sofort! Wenn es in nördliche Gefilde gehen soll, kommen gleich diese Ziele in den Sinn: Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen. Speziell über eine Art zu reisen sprechen die Hosts Dominik und Peter in dieser Folge des Campingpodcasts „Vans & Friends“.

Ihr Gast ist Jens Mayer Bosse. Dieser arbeitet bei der norwegischen Reederei Color Line. Im Podcast erzählt er von Reisen mit der Fähre nach Norwegen.

Was bietet Color Line? Wann geht es für die Reederei wieder los und was gibt es Neues? Das hört Ihr in Folge 25 „Auf dem Wasser nach Norwegen“.

