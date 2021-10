„Vans & Friends“-Podcast : Ach, was war es schön auf der Caravan & Co.

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus, was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

von Peter Draeger und Dominik Krause

08. Oktober 2021, 15:00 Uhr

Rendsburg | Schön war es, anstrengend war es, spektakulär war es. Uns fallen gar nicht genügend Superlative ein, die die Premiere der Caravan & Co. beschreiben können. Trotzdem versuchen wir uns in dieser Podcastfolge an einer Zusammenfassung zu der Messe für Caravaning und Outdoor in Rendsburg und blicken bereits freudig ins nächste Jahr.

Die komplette Vanlife-Szene vor Ort

Die Vans & Friends-Crew hat vor Ort das Nordic Vanlife Village mit viel Leben gefüllt und Vanlife greifbar gemacht. Mit den Bewohnern des Village, viele davon bekannte Namen der Vanlife-Community, boten sich den Besuchern tolle Vorträge, spannende Diskussionen und inspirierende Workshops.

Wir lassen in dieser Folge noch einmal das fette Programm, die geilen Acts und die ein oder andere Anekdote an uns vorbeilaufen. Von tollen Ausstellern, „The Voice“-Teilnehmern auf der Bühne, wilden MTB und Paragliding-Stunts und einem kleinen Gefährt namens Schnapsi-Taxi sind wir so geflashed, dass es gar nicht schnell genug wieder September und Caravan & Co-Time sein kann.

Natürlich geht es auch darum, was zusätzliche Highlights nächstes Jahr sein könnten und wie die Messe noch attraktiver wird. Kurzweilig erfahrt ihr so, warum nächstes Jahr die Tage vom 22. - 25.09. fett angestrichen gehören und euer Weg euch nach Rendsburg führt.

All das und noch viel mehr erfahrt ihr in dieser neuen Folge.

Ab sofort gibt es in regelmäßigen Abständen nicht nur was für eure Ohren. Ihr könnt uns jetzt auch sehen – auf dem Youtube-Kanal von Caravan und Co. Schaut mal vorbei und freut euch auf viele weitere spannende Themen!

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



„Vans & Friends“ ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

Fragen und Anmerkungen an audio@noz-digital.de