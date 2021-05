„Vans & Friends“-Podcast : Halbwissen und Strom-Chaoten – Feinde für Elektriker Martin Kafka

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

von Peter Draeger und Dominik Krause

20. Mai 2021, 13:30 Uhr

Hamburg | Keine Angst, auch wenn uns das Lied „Elektriker” von Alexander Marcus im Ohr lag, hat uns unser Gast mit ganz anderen Sachen als einem rosa Overall überrascht. In der 34. Folge des Camping-Podcasts „Vans & Friends“ berichtet Elektriker Martin Kafka vom Stromverlegung im Camper.

Er ist Gründer und Inhaber von Car Electric, einen ausgewiesenen Experten wenn es um Strom im Reisemobil geht. Sage und schreibe drei Tonnen Kabel verarbeiten Martin Kafka und seine inzwischen 18 Mitarbeiter im Jahr.

Von natürlichen Feinden und wichtigen Waffen

Warum das gar nicht so trivial ist, angemeldet werden muss und unter strengen Auflagen produziert wird erfahrt ihr in dieser Folge. Martin Kafkas Geschichte ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass er 2019 gerade mal zu Dritt und mit 650 Kilogramm Kabel angefangen hat. Gefährliches Halbwissen, scheinbare Experten und Strom Chaoten sind seine natürlichen Feinde, echte Beratung, ganz viel Innovation und bedingungslose Qualitätskontrolle seine wichtigen Waffen.

Dass das Ganze nur mit einer wundervollen Ehefrau geht, Urlaub im eigenen T4 sogar mit 40 Grad Fieber hervorragend ist und die Kinder Camping niemals gegen ein 5-Sterne-Hotel eintauschen würden, bestätigt nur eins: Echte Camper leben mit Haut und Haaren Ihre Leidenschaft. Perfekt wenn man das Berufliche auch noch damit verbinden kann – wie im Fall von Martin Kafka.

Mehr von Martin Kafka gibt es hier: „Watt im Van“-Podcast

Schon gewusst?

