„Vans & Friends“-Podcast : Von Hochzeit bis Ironman: Dieser Fotograf setzt auf Business Camping

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

von Peter Draeger und Dominik Krause

18. Juni 2021, 17:10 Uhr

Hamburg | 10 bis 15 Kilo. Das wiegt Sebastian Kuhns Foto-Equipment, dass er während eines Ironman-Triathlons auch gerne mal 16 Stunden mit sich rumträgt. Andere würden sich danach gerne in ein weiches Hotelbett fallen lassen – aber nicht Kuhn. Er reist meistens im eigenen Camper zu Events, für die er als Fotograf gebucht ist.

Was Hochzeiten mit einem Ironman gemeinsam haben

Warum er bei der Arbeit auch mal rückwärts auf einem Motorrad sitzt, was der Unterschied zwischen "fotografieren" und "ablichten" ist, und warum Hochzeiten genauso schwierig zu dokumentieren sind, wie der Ironman auf Hawaii, verrät er in dieser neuen Folge „Vans & Friends“.

Schon gewusst?

Ab sofort gibt es in regelmäßigen Abständen nicht nur was für eure Ohren. Ihr könnt uns jetzt auch sehen – auf dem Youtube-Kanal von Caravan und Co. Schaut mal vorbei und freut euch auf viele weitere spannende Themen!

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



„Vans & Friends“ ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

