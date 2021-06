„Vans & Friends“-Podcast : Der Alkoven: Die Buckelnase stellt sich vor – ein echter Alleskönner?

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus, was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

von Peter Draeger und Dominik Krause

25. Juni 2021, 16:00 Uhr

Hamburg | Campingbus, Wohnwagen, Vollintegrierte, Kastenwagen - was fehlt? Natürlich der Wohnmobil-Klassiker schlechthin: der Alkoven. Jeder kennt ihn, jeder hat ihn schon einmal gesehen und auch Nicht-Camper würden beim Begriff Wohnmobil zunächst an dieses Modell denken. Unzählige Familien haben damit bereits Europa erobert und auch wenn er von den Zulassungszahlen her seinen Zenit lange überschritten hat, verfügt er immer noch über ein sehr interessantes Raumkonzept.

Unterschiedliche Meinungen zum Wohnmobil-Klassiker

Für Dominik ist es schlicht und einfach das Fahrzeug mit der Nase und weit weg von seiner Lieblingskategorie. Peter, eigentlich Kastenwagen-Fan, hat mit Blick auf seine Familienverhältnisse viel Sympathien für diese Klasse, hält daher ordentlich dagegen. Er gibt Euch einen Überblick über Längen, Höhen und Besonderheiten und versucht Licht in den Dschungel an Herstellern und Modellen zu bringen. Dass es dabei nicht nur um Familien geht, sondern auch Alkoven als Luxusliner oder als Expeditionsfahrzeug für Weltreisen ihre Daseinsberechtigung haben, verraten wir Euch. Warum das unter anderem mit einem Austauschschüler zu tun hat, erfahrt Ihr in dieser neuen Folge „Vans & Friends“. Viel Spaß!

Schon gewusst?

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



