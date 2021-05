Kolumne zum Anhören : Monatelang Jogginghose: Was ist das angemessene Outfit für den Impftermin?

Alle zwei Wochen legt Theresia Crone in ihrer Podcast-Kolumne den Finger in die Wunden der Politik und Gesellschaft.

Köln | Eine Impfung ist der Anfang vom Ende einer Pandemie. Nach über einem Jahr durchhalten bedeutet diese Impfung Freiheit und Sicherheit. Ein Jahr lang bin ich in Jogginghose rumgelaufen. Bei einem so bedeutenden Termin muss man sich doch endlich entsprechend kleiden! Dieser Beitrag gehört zu unserem neuen Ressort #neo, das sich speziell an junge Leserin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.