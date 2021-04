Kolumne zum Anhören: Jetzt sag ich auch mal was : Generation ausgeträumt?

Einige Bildungsexperten gehen so weit, dass sie sagen, die Schule würde Kreativität töten.

Köln | „Mit jedem Jahrgang werden meine Schüler unkreativer, sie haben aufgehört zu träumen.“, das sagte mir vor kurzem ein befreundeter Lehrer, der seine Schüler regelmäßig fragt, wo sie sich in 5 Jahren sehen. Die Antworten der Oberstufen Schüler lassen sich seit ein paar Jahren dem Oberbegriff der Sicherheit zuordnen. Auch in meinem Freundeskreis und in m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.