Kolumne zum Anhören : Große Wahl, kleine Stimme

Alle zwei Wochen legt Theresia Crone in ihrer Podcast-Kolumne den Finger in die Wunden der Politik und Gesellschaft. In dieser Folge berichtet Theresia über das demokratische Privileg diesen Wahltag zu genießen.

von Theresia Crone

23. September 2021, 05:00 Uhr

Köln | In meiner Familie sind Wahlen etwas sehr Besonderes. Meine Großeltern wohnen zum Beispiel in Niedersachsen und hatten vor ein paar Tagen Kommunalwahl. Meinem 94-jährigen Großvater war es so wichtig in Person wählen zu gehen, dass er samt Rollator den langen Weg zum Wahllokal aufnahm. Danach wollten meine Großeltern – wie sich das nun einmal gehört – essen gehen und den Wahltag genießen.



Als ich diese Geschichte nun von meiner Großmutter hörte, verstand ich nicht, warum dieses Essen Gehen für meinen Großvater so wichtig war. Bis mir bewusst wurde, dass er ja in einer anderen Welt aufgewachsen war. Er konnte nicht mit sechzehn für die Umwelt demonstrieren, er wurde schließlich seiner Kindheit beraubt und gezwungen, als Soldat für ein Deutschland zu kämpfen, dass gegen seine tiefsten Überzeugungen ging....





