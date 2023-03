Die Folgen jetzt anhören!

Alle Folgen des Volleyball-Podcasts „Spiel. Satz. SSC“:

Spannende Geschichten und interessante Einblicke – in „Spiel.Satz.SSC. – Dein Volleyball-Podcast“ lernen Sie das Team und den Verein auch abseits des Feldes kennen. Moderatorin Verena Lukaschik spricht mit Spielerinnen, Trainern, Staff und Fans über das Leben in und um den Verein SSC Palmberg Schwerin. Den Podcast finden Sie ab sofort in unserer Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Zu Gast in „Spiel.Satz.SSC. – Dein Volleyball-Podcast“ sind unter anderem Anna Pogany, Felix Koslowski und Pia Kästner. Freuen Sie sich auch schon auf die weiteren Folgen mit Lina Alsmeier und Christian Hüneburg.

Folge 1: Kapitänin Anna Pogany über den Profisport, Leistungsdruck und ihre Zukunft

In der ersten Folge ist SSC-Außenangreiferin Lina Alsmeier zu Gast. Sie spricht über ihren Alltag, wie sie den Spagat zwischen Profisportler und Privatleben meistert und es schafft alles unter einen Hut zu bekommen. Außerdem gibt sie Einblicke in ihre Zeit als Spielerin der deutschen Nationalmannschaft

Jetzt hier Folge 1 mit Anna Pogany anhören.

Verena Lukaschik ist Host des Volleyball-Podcasts „Spiel.Satz.SSC.“: