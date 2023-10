Volleyball-Podcast mit dem SSC Folge 6: Supercup-Spezial mit SSC-Neuzugang Linda Bock Von Verena Lukaschik | 22.10.2023, 10:00 Uhr Foto: Vanessa Wahlbrink

Linda Bock ist ein neues Gesicht beim SSC Palmberg Schwerin, aber in der Bundesliga schon lange kein unbekanntes mehr. In unserem Podcast berichtet die Außenangreiferin über ihre Eindrücke beim Supercup-Duell gegen den Deutschen Meister Stuttgart und warum es in diesem Jahr nicht für den Titelgewinn gereicht hat.