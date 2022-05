Rosa (7): Was tun Sie selbst für den Umweltschutz?

Politisch machen wir jetzt einiges. Persönlich aber mache ich nicht so viel, um ganz ehrlich zu sein. Denn als Bundeskanzler muss man häufig durch die Welt reisen, oft mit Flugzeugen zum Beispiel. Ich fahre in Deutschland mit einem Auto, das besonders geschützt ist und dadurch sehr schwer und hoch im Spritverbrauch. Aus diesem Grunde verbrauche ich mit all dem, was ich in meinem Alltag mache, schon ganz viel Ressourcen. Ich finde, dann sollte man sich nicht hervortun und sagen, man tut viel für den Umweltschutz. Aber: Wo ich die Möglichkeit dazu habe, bemühe ich mich schon um Umweltschutz. Beim Abschluss von Stromverträgen zum Beispiel. Das ist natürlich nicht sehr viel wenn man sieht, dass ich eben oft in einer Woche an ganz vielen Orten der Welt bin. Ich war jetzt gerade in Afrika und bin dort in mehreren Hauptstädten gewesen. Da ist sehr viel Kerosin verbraucht worden, alleine um mich mit dem Flugzeug zu transportieren.