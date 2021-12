Ole schaut hin – der Kinderpodcast : Warum sind die Monate unterschiedlich lang? Mit der Autorin Christiane Stenger

Warum hat der November 30 und der Dezember 31 Tage? Diese Frage lässt sich Ole im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ von der Moderatorin und Autorin Christiane Stenger erklären.

Warum hat der November 30 Tage und der Dezember 31? Diese Frage haben Finja und Emma der blauen Eule gestellt und Ole fallen direkt noch ein paar weitere spannende Fragen dazu ein: Wieso hat der Februar sogar nur 28 Tagen aber alle vier Jahr auf einmal 29? Wieso stellen wir die Zeit im Frühling und im Winter um und wie kann man sich das alles am besten merken? All das wird im Kinderpodcast "Ole schaut hin" beantwortet.

Dafür spricht die große, blaue Eule im Kinderpodcast mit Christiane Stenger. Christiane ist Fernsehmoderatorin und Sachbuchautorin. Und Christiane war sogar wiederholt Juniorenweltmeisterin im Gedächtnissport. Daher kann sie auch ganz bestimmt Ole und Basti mit der neuen Kinderfragen weiterhelfen.

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.

