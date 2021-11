Ole schaut hin – der Kinderpodcast : Magisch: Ole besucht die Ehrlich Brothers in ihrer Zauberwerkstatt – mit Video

Dieses mal wird es magisch im Kinderpodcast "Ole schaut hin", denn Ole und Basti haben das Eulennest verlassen und besuchen die Ehrlich Brothers in ihrer Zauberwerkstatt. Wie sind die beiden zur Zauberei gekommen? Wie lange tüfteln sie an ihren Illusionen und was verzaubert Andreas und Chris?

von Bastian Klenke

18. November 2021, 08:15 Uhr

Wie sind Andreas und Chris zur Zauberei gekommen? Woher kommen die Ideen und wie lange brauchen die beiden bis eine Illusion bühnenreif ist? All das wird im Kinderpodcast "Ole schaut hin" beantwortet. Aber dieses Mal kann man Ole nicht nur hören, sondern auch sehen. Und dafür haben sich die Ehrlich Brothers noch etwas ganz besonderes einfallen lassen: also schaut mal rein!

Zu Gast in der Zauberwerkstatt

Die große, blaue Eule hat sich dieses mal gemeinsam mit seinem Kumpel Basti aufgemacht, und Andreas und Chris in ihrer Zauberwerkstatt getroffen. Und vor Ort haben die Ehrlich Brothers noch viele weitere Fragen von Ole und Basti beantwortet. Ist Zauberei eher Handwerk oder Magie? Wie wichtig sind die Kostüme, die Effekte und die Musik? Und wer sind eigentlich die Vorbilder der Ehrlich Brothers?

Ralph Larmann

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.

