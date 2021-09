Kinderfragen an den Bundespräsidenten : „Als Kind wollte ich Fußballer werden“

Wie wird man eigentlich Bundespräsident und wie ist das so? Geht der Bundespräsident morgens gerne zur Arbeit und hat man überhaupt noch Freizeit? Das alles wollen Kinder wissen. Diese und weitere Fragen beantwortet der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Kinderpodcast „Ole schaut hin“.

Osnabrück/Berlin | Finn (neun Jahre, aus München): Wie wird man eigentlich Bundespräsident? Da muss man einen Satz vorneweg sagen: Deutschland ist eine Demokratie und das heißt, wichtige Ämter werden in Deutschland durch Wahlen vergeben. Das fängt schon ganz früh an, auch schon für euch. Wenn in eurer Schule oder in eurer Klasse ein Klassensprecher oder eine Klass...

