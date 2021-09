Kinderpodcast - Wir suchen Eure Fragen! : Kinderfragen an den Bundespräsidenten: Ole trifft Frank-Walter Steinmeier

Was wolltet Ihr den Bundespräsidenten schon immer mal fragen? Zum Weltkindertag am 20. September empfangen Zeitungseule Ole und NOZ-Redakteur Bastian Klenke im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ einen besonderen Gast: Den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Und dafür brauchen wir Eure Fragen!

von Bastian Klenke

03. September 2021, 10:58 Uhr

Osnabrück | Als Bundespräsident bekleidet er das höchste Amt unseres Landes, repräsentiert er Deutschland in der Öffentlichkeit, hält richtungsweisende Reden und empfängt in seinem Amtssitz, dem Schloss Bellevue in Berlin, ausländische Staatsoberhäupter und die Botschafter anderer Nationen. Und auch für Ole und seinen Freund Basti hat er ein offenes Ohr. Unser Podcast-Duo von "Ole schaut hin" trifft den Bundespräsidenten mit einer ganzen Menge Kinderfragen im Gepäck.



Ihr seid gefragt!

Was wolltet ihr immer schon mal vom Bundespräsidenten wissen? Ruft uns bis zum 5. September unter der Nummer 05 41/310 334 an und sprecht uns eure Frage auf unseren Ole-Anrufbeantworter oder schickt uns eure Frage per Mail an fragen@ole-podcast!

picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka

Die Folge mit Frank-Walter Steinmeier wird am 25. September ausgestrahlt. „Ole schaut hin“ erscheint auf www.ole-podcast.de oder auf allen gängigen Streamingportalen.



Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.

Gert Westdörp / coulorbox