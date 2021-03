Kinderpodcast feiert Geburtstag : Ein Jahr „Ole schaut hin“: Heute stellt die blaue Eule die Fragen

Jetzt wird „Ole schaut hin“ ein Jahr alt und nach einem Jahr voller Kinderfragen, dreht die blaue Eule den Spieß um und hat selbst ein paar Fragen. Ole will alles über Eulen wissen und zusammen Annika Preil von „Anna und die wilden Tiere“ gehen Basti und Ole den Fragen auf den Grund.

von Bastian Klenke

27. März 2021, 08:00 Uhr

Über 50 Folgen, Sonderfolgen zu Weihnachten, Musik- und Spieletipps, prominente Experten und viele, viele, viele Kinderfragen aus ganz Deutschland: Vor einem Jahr startete der Kinderpodcast „Ole schaut hin“.



Warum riecht mein Pipi anders, wenn ich Spargel esse? Warum fallen Milchzähne aus? Wieso ist Zucker ungesund? Ist das Weltall wirklich unendlich? Und ganz viele Fragen rund um das Thema Corona: Immer stellen Kinder spannende Fragen und jedes Mal haben Ole und Basti hier genau hingeschaut.

Ihnen zur Seite standen dabei bisher Experten aus der Wissenschaft und Prominente wie Dirk Steffens, Judith Rakers, Ralph Caspers, Checker Tobi, Gregor Gysi, Christoph Biemann oder auch Bernhard Hoecker. Und auch für die kommenden Fragen bekommen die beiden hochkarätige Unterstützung.

Was passiert in der Geburtstagsfolge?

Zum Geburtstag dreht die blaue Eule den Spieß um und hat selbst ein paar Fragen. Ole will alles über Eulen wissen: Wie viele Eulenarten gibt eigentlich? Was fressen „normale“ Eulen am liebsten? Und gibt es Unterschiede zwischen Eule, Kauz und Uhu? Zusammen mit Annika Preil von „Anna und die wilden Tiere“ gehen Basti und Ole diesen Fragen auf den Grund.

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.

