Podcast „Nachschlag“ : Sommer im Schatten der Delta-Variante: Wie sicher ist unser Urlaub?

Die Corona-Regeln sind gelockert, die Inzidenzen niedrig. Also steht dem Sommerurlaub nicht im Wege – oder? Wie sicher das Reisen im Kontext von EM und Delta-Variante ist, darum geht es in diesem "Nachschlag".

Schwerin | Die Sehnsucht nach Urlaub und Entspannung nach über einem Jahr der Corona-Pandemie ist groß. Genauso wie die Gefahr, die Erfolge bei der Pandemiebekämpfung und damit die derzeit niedrigen Inzidenzen durch Reisen zwischen den europäischen Ländern wieder zunichte zu machen. Besonders wegen der ansteckenden Delta-Variante des Virus ist Vorsicht geboten.

Aber in welchen Ländern kann man derzeit bedenkenlos Urlaub buchen? Und welche Rolle könnte die Fußball-Europameisterschaft bei einer neuerlichen Verbreitung des Corona-Virus spielen? Diese Fragen beantwortet unser Autor Alexander Barklage in einer neuen Folge des Podcasts "Nachschlag". Dabei verrät er außerdem, warum das Reisen innerhalb Deutschlands ebenfalls seine Reize hat, und warum eine ordentliche Portion Optimismus in diese Zeiten nicht schaden kann.

