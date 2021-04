Paul Ziemiak im Podcast „MachtWas!?!“ : Der CDU-Generalsekretär beklagt zu viele Bedenkenträger in der Politik

Paul Ziemiak ist zu Gast im „MachtWas!?!“-Podcast. Es geht um die Aufgaben eines Generalsekretärs und Lehren aus der Pandemie.

Hamburg | Paul Ziemiak ist mit 35 Jahren nicht nur Bundestagsabgeordneter, sondern auch Generalsekretär der CDU – und zweifacher Familienvater. Wie er all diese Aufgaben unter einen Hut bekommt, erklärt er in dieser Episode des „MachtWas!?!“-Podcasts. Er spricht außerdem über zu viele Bedenkenträger in der Politik, um die Wahl des CDU-Kanzlerkandidaten und ü...

