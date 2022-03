Hörkolumne von Max-Stefan Koslik : Orden der Freundschaft: Erwartung an Putin „eine Illusion“

Am Mittwoch gab Erwin Sellering den „Orden der Freundschaft“ an die russische Regierung zurück. Er müsse erkennen, dass seine Erwartung an Putin „eine Illusion war“.

Rostock | Der Astronaut Ulf Merbold hat ihn, Lothar de Maizière (CDU), der letzte Ministerpräsident der DDR, auch. Fifa-Präsident Giovanni Vincenzo Infantino hat ihn, Hans Modrow (Linke) auch. Ex-Botschafter Ernst-Jörg von Studnitz hängte ihn ab – Alt-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) auch.... Die ganze Kolumne von Max-Stefan Koslik können Sie jetzt hören...

