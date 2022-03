Kindernews zum Hören : Zeitumstellung mit Eselsbrücke

Am Wochenende heißt es aufpassen: Die Uhren werden umgestellt für die Sommerzeit. Ob es eine Stunde vorgeht oder zurück, kann man sich mit einer Eselsbrücke gut merken.

Berlin | Was macht der Eisdielen-Besitzer im Frühling? Er stellt Stühle und Tische VOR seinen Laden. Das VOR steht hier aus einem bestimmten Grund großgeschrieben. Darauf kommt es an! Der Satz ist ein Trick, Eselsbrücke genannt. Mit ihm kann man sich gut merken, wie das mit der Sommerzeit funktioniert. Uhren werden um eine Stunde vorgestellt An diesem Wo...

