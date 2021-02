Junger Filmstar : Schülerin Helena Zengel: Vor der Kamera in Hollywood

Die zwölfjährige Helena Zengel hat schon in mehreren Filmen mitgespielt – der aktuelle wurde in den USA gedreht.

Berlin | An der Seite von berühmten Schauspielern in den USA einen Film zu drehen, davon träumen viele Menschen. Die Berlinerin Helena Zengel ist zwölf Jahre alt und hat genau das gemacht. Die Schülerin spielt neben Hollywood-Star Tom Hanks die Hauptrolle in dem...

