Tierische Handwerkskunst : So cool sind Spinnennetze

Wir finden sie oft in Sträuchern, Bäumen oder in Ecken in unseren Zimmern: Spinnen und ihre Netze. Was die achtbeinigen Krabbeltiere da bauen, ist echt faszinierend.

Zürich | Hast du dir schon mal ein Spinnennetz aus der Nähe angeschaut? Meist schrecken wir vor den Erbauern zurück, dabei sind Spinnen faszinierende Handwerker! Wie viele Spinnenarten es genau gibt, ist nicht ganz klar. Pascal Marty ist Biologe im Zoo Zürich. Er meint, dass mehr als 100.000 Spinnenarten auf der Welt leben. So unterschiedlich wie die ...

