Tiere : Orcas jagen mit super Technik

Orcas gelten als die besten Jäger der Meere. Doch nicht nur deshalb sind die Schwertwale und größten Delfine der Welt so außergewöhnlich.

Bremerhaven | Orcas sind echte Familientiere. Sie jagen gemeinsam, passen aufeinander auf, sprechen eine Familiensprache und lernen voneinander. Da klingt der Name Killerwal doch etwas grausam. Elena Schall findet ihn aber nicht unpassend. Sie ist Meeresbiologin und arbeitet in der Stadt Bremerhaven in Norddeutschland. Orcas sind die größten Delfine und komme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.