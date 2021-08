Südasien : Menschen fliehen aus Afghanistan

Viel Zeit bleibt nicht: In Afghanistan haben viele Menschen Angst um ihr Leben. Das hat mit einer extremen Gruppe namens Taliban zu tun.

Kabul | Normale Flugzeuge fliegen schon nicht mehr. Dafür ist die Lage in Afghanistan zu gefährlich. Stattdessen starteten am Montag in Deutschland graue Militär-Maschinen der Bundeswehr. Sie sollen Menschen aus dem Land in Südasien in Sicherheit bringen. Taliban haben das Land erobert Doch warum sind die Leute dort in Gefahr? Das hat mit einer extremen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.