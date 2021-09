Fußball : Luca Furnari: Spaß am Sport ist das Wichtigste

Torwart-Talent Luca Furnari (16) hat es früh in die U17-Bundesliga geschafft. Darüber ist jetzt ein Buch erschienen.

Frankfurt/Mainz | In Deutschland spielen mehr als zwei Millionen Kinder und Jugendliche Vereinsfußball. Viele träumen davon, einmal in der Bundesliga zu kicken. Luca Furnari (16) hat es geschafft. Innerhalb von zwei Jahren gelang ihm bereits als 14-Jähriger der Sprung von der Kreisklasse in die U17-Bundesliga – als bislang jüngster Torwart. Darüber ist jetzt ein Buch e...

