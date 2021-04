Gehör : Lärm ist nicht gleich Lärm

Wenn es laut ist, stört uns das oft – und manchmal kann uns der Krach sogar krank machen.

Berlin | Was für ein Krach! Hast du das schon mal gedacht? Zum Beispiel, weil dich laute Musik im Haus gestört hat oder Lärm auf der Straße? Lärm macht vielen Menschen zu schaffen. Menschen empfinden Geräusche unterschiedlich Was wir als Lärm empfinden, kann aber sehr unterschiedlich sein, sagt Jördis Wothge vom Umweltbundesamt. „Nicht alles, was laut is...

