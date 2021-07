Recycling-Bastelei : Leuchtende Quallen-Kunst

Leere Plastikflaschen und -tüten gehören nicht an den Strand, sondern in den Müll. Nike (15) hat aber noch eine bessere Idee, was man daraus machen kann.

Flensburg | Die Sonne scheint, es ist warm draußen und fast jeden zieht es an den Strand. Am Strand gibt es allerdings immer zwei Dinge, die leider überall zu finden sind, aber niemand haben will: Plastikmüll und Quallen. Aus Plastik und Lichterketten: Leuchtende Quallen-Deko zum selber machen Ich zeige euch heute, wie ihr aus diesen beiden Dingen etwas S...

