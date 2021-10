Abenteuer : Im Kleinflugzeug um die Welt

Gewitterwolken, Waldbrände, Berge: Zara Rutherford hat auf ihrer langen Reise viele Herausforderungen zu meistern. Seit zwei Monaten fliegt die 19-Jährige mit einem Kleinflugzeug um die Welt.

Brüssel | Zara Rutherford flog über Eislandschaften und den Atlantischen Ozean. Sie flog vorbei an den Wolkenkratzern in New York und der berühmten Freiheitsstatue. Sie ließ Waldbrände in Nordamerika hinter sich und flog zwischen hohen Bergen hindurch bis nach Alaska. Aber am Ziel ist die Pilotin noch nicht. Alleine einmal um die Welt fliegen Zara Rutherf...

