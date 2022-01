Kindernews zum Hören : Eine Schule für mögliche Popstars

An der Popakademie in der Stadt Mannheim lernen Studierende alles, was sie für eine Karriere in der Musikbranche brauchen. Einige werden später tatsächlich Popstar!

Mannheim | In der Stadt Mannheim gibt es eine Popakademie. Akademie bedeutet in etwa Hochschule. Udo Dahmen ist dort einer der Chefs. Er verrät, wie man es an die Popakademie schafft und was man dort alles lernen kann. Herr Dahmen, ich würde gerne Popstar werden. Bin ich da bei Ihnen an der Popakademie richtig? Sicherlich träumen viele davon, später einmal...

