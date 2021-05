Tiere : Die Maikäfer fliegen wieder

Die meiste Zeit ihres Lebens verbringen sie als Engerlinge unter der Erde. Aber jetzt im Mai sieht man sie dann auf Bäumen sitzen oder durch die Luft schwirren: Maikäfer. Hier erfährst du mehr über ihr Leben.

Berlin | Hast du dieses Jahr schon einen Maikäfer entdeckt? Der Name verrät es schon: Man sieht diese Käfer meist im Monat Mai. Jetzt ist also eine gute Zeit, um nach ihnen Ausschau zu halten. Auch im Juni schwirren sie manchmal noch umher, vor allem an warmen Abenden. Dabei wirken die Tiere eher schwerfällig, denn Maikäfer sind nicht die besten Flieger. Ma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.