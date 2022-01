Kindernachricht zum Hören : Die Football-Brüder Equanimous und Amon-Ra St. Brown

In den USA mögen viele Menschen Football. Mit dabei: Die Brüder St. Brown. Sie kommen zwar aus den USA, sind aber auch Deutsche.

Los Angeles | Was wollt ihr später einmal werden? Das hat ein Vater seine drei Söhne gefragt. Da waren sie noch sehr jung und wussten es nicht so genau. Sie haben schon damals viel Sport gemacht, unter anderem Fußball und Basketball. Heute ist die Frage klar zu beantworten: Alle drei Brüder sind Footballer. Das ist ein beliebter Sport in den USA. Zwei Mannschaften ...

