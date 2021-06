Bundestagswahl : Langer Lauf um den Wahlsieg

Nicht mehr lange, dann bekommt Deutschland eine neue Regierung. Denn im Herbst ist Bundestagswahl. Die Parteien machen eine Menge, um ihre Ideen bekannt zu machen.

Berlin | In Deutschland hat ein wochenlanger, spannender Wettkampf begonnen. Am Start: die politischen Parteien und ihre Kandidaten. Das Ziel: die Bundestagswahl im September. Danach entscheidet sich unter anderem, aus welcher Partei oder aus welchen Parteien die nächste Regierung für unser Land bestehen wird. Was zum Wettkampf gehört, stellen wir hier vor: ...

