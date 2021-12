Kindernews zum Hören : Auf der Flucht: Nahid träumt von einem eigenen Zimmer

Nahid kommt aus Afghanistan. Doch dort möchte das Mädchen nicht mehr leben. Zusammen mit ihrer Familie hat die 16-Jährige schon einen langen Weg hinter sich.

Velika Kladusa | Nahid liebt es zu schreiben. Sie träumt davon, eines Tages Bücher zu schreiben. Darin will sie erzählen, was sie erlebt hat. Nahid ist 16 Jahre alt. Gemeinsam mit ihren Eltern und ihren beiden Brüdern ist sie auf der Flucht. Die Familie kommt aus Afghanistan. Das Land liegt in Asien. In den vergangenen Jahrzehnten gab es dort immer wieder Krieg und...

