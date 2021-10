Inselschule : Pellworm: 101 Schüler in zehn Klassen

Sechs Mitschüler in der fünften Klasse: Für Zaara und Piet auf einer kleinen Insel in der Nordsee ist das ganz normal. So ein Insel-Leben hat gute und schlechte Seiten.

Pellworm | Volle Schulbusse, Gedrängel in den Fluren, lautes Geplapper in der Klasse und lange Schlangen vor der Schultoilette. Das kennt doch jedes Schulkind, oder? Nicht jedes: Piet und Zaara gehen in die fünfte Klasse und haben nur sechs Mitschülerinnen und Mitschüler. Sie leben auf Pellworm. Das ist eine kleine Insel in der Nordsee, auf der etwas mehr als...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.