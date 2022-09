...Jetzt wird an den Hochschulen, Unis und in den Ministerien diskutiert, Studierende wieder in einen ähnlichen Alltag zu schicken. Es geht diesmal nicht um die Pandemie, sondern um hohe Energiekosten und Gasmangel. Die Universitäten sollen ihren Energieverbrauch reduzieren, indem sie ihre Öffnungszeiten kürzen, in die Online-Lehre gehen oder die Weihnachtsferien verlängern...